Europa League, i risultati all'intervallo: Betis sotto, pari Chelsea e Benfica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono terminati i primi tempi delle gare cominciate alle 21, valide per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Bene l'Inter, che ha già ipotecato la qualificazione agli ottavi con un primo tempo autoritario. Grande lotta a Siviglia, dove il Rennes è avanti 2-1. Il Chelsea di Sarri non riesce a sbloccarsi, ancora 0-0 contro il modesto Malmoe. Benfica e Dinamo Kiev in controllo contro Galatasaray e Olympiacos.

Benfica-Galatasaray 0-0

Betis Siviglia-Rennes 1-2: 22' Bensebaini, 30' Hounou, 41' Lo Celso (B)

Chelsea-Malmoe 0-0

Dinamo Kiev-Olympiacos 1-0: 32' Fran Sol

Genk-Slavia Praga 1-1: 10' Trossard, 23' Coufal (S)

Inter-Rapid Vienna 2-0: 11' Vecino, 18' Ranocchia

Bayer Leverkusen-Krasnodar 0-0