Europa League, i risultati delle 19: Betis super, anche il Leverkusen vince

Bayer Leverkusen e Betis Siviglia non faticano, anzi vincono nettamente le proprie sfide di Europa League, mentre il Milan soffre e va sotto, ma alla fine vince la sfida sull'Olympiacos. Impresa Copenhagen a Bordeaux, mentre Lipsia e Salisburgo raccolto tre punti molto importanti per la classifica, come l'Arsenal, dominante contro il Qarabag nonostante le tante riserve in campo. Slimani trascina il Fenerbahce, Zenit e Zurigo vincono di misura. Curioso notare che non c'è stato neanche un pareggio, in attesa delle sfide delle 21. Di seguito i risultati delle gare iniziate alle 19:

Astana-Rennes 2-0

(64' Zainutdinov, 91' Tomasov)

Anderlecht-Dinamo Zagabria 0-2

(19' Hajrovic, 68' Gojak)

Betis-Dudelange 3-0

(57' Sanabria, 80' Lo Celso, 88' Tello)

Bordeaux-FC Copenhagen 1-2

(41' Sotiriou (C), 84' Sankhare (B), 93' Skov (C))

Fenerbahce-Trnava 2-0

(52', 69' Slimani)

Bayer Leverkusen-AEK Larnaca 4-2

(25' Trickovski (A), 44' Havertz (B), 49', 85' Alario (B), 91' Raspas (A), 92' Brandt (B))

Milan-Olympiakos 3-1

(14' Guerrero (O), 69', 79' Cutrone (M), 77' Higuain (M)) Cutrone)

Qarabag-Arsenal 0-3

(4' Sokratis, 54' Smith-Rowe, 80' Guendouzi)

Rosenborg-RB Lipsia 1-3

(12' Augustin (L), 54' Konate (L), 61' Cunha (L), 80' Jebali (R))

Salisburgo-Celtic Glasgow 3-1

(2' Edouard (C), 55', 73' Dabbur (S), 61' Minamino (S))

Vorskla-Sporting Lisbona 1-2

(10' Kulach (V), 85' Montero (S), 92' Jovane Cabral (S))

Zenit Pietroburgo-Slavia Praga 1-0

(80' Kokorin)

Zurigo-Ludogorets 1-0

(84' Palsson)