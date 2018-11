Europa League, i risultati finali: Lazio e Chelsea già ai sedicesimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano i primi verdetti al termine del quarto turno di Europa League. Vittoria e qualificazione per la Lazio, così come per l'Eintracht Francoforte. Stacca il pass per i sedicesimi anche il Chelsea di Maurizio Sarri, che batte 1-0 il BATE. Successo sofferto per Siviglia e Spartak Mosca.

Akhisarspor-Siviglia 2-3: 12' Nolito, 38' Muriel, 52' Manu (A), 78' Ayik (A), 87' Banega (rig.)

Apollon-Eintracht Francoforte 2-3: 17' Jovic, 55' Haller, 58' Gacinovic, 71' e 94' (rig.) Zelaya (A)

BATE-Chelsea 0-1: 53' Giroud

Dinamo Kiev-Rennes 3-1: 13' Verbic, 68' Mykolenko, 72' Shaparenko, 89' Siebatcheu (R)

Genk-Besiktas 1-1: 16' Quaresma, 88' Berge (G)

Krasnodar-Standard Liegi 2-1: 19' Carcela-Gonzalez (SL), 79' Suleymanov, 82' Wanderson

Lazio-Olympique Marsiglia 2-1: 45' Parolo, 55' Correa, 60' Thauvin (OM)

Malmo-Sarpsborg 1-1: 63' Mortensen (S), 67' Antonsson

MOL Vidi-PAOK Salonicco 1-0: 50' Milanov

Rapid Vienna-Villarreal 0-0

Spartak Mosca-Glasgow Rangers 4-3: 5' Eremenko (aut.), 22' Melgarejo (SM), 27' Candeias, 35' Goldson (aut.) (SM), 41' Middleton, 58' Luiz Adriano (SM), 59' Hanni (SM)