Europa League, i risultati finali: spagnole sul velluto. Vince il Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono terminate le gare delle 21:00 della terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. Tutto facile per le spagnole Siviglia e Villarreal che vincono rispettivamente 6-0 contro l'Akhisar e 5-0 contro il Rapid Vienna, vittoria facile anche per il Chelsea di Maurizio Sarri trascinato da un grande Loftus-Cheek autore di una tripletta contro il Bate Borisov. Gol e spettacolo fra Besiktas e Genk con i belgi che vincono 4-2 in trasferta, mentre all'ultimo secondo arrivano le vittorie di Dinamo Kiev in casa del Rennes e dello Standard Liegi in casa contro il Krasnodar. Unico 0-0 di serata fra Glasgow Rangers e Spartak Mosca. Questi i risultati e i marcatori della serata:

Besiktas-Genk 2-4 (74°, 87° Love; 23°,70° Samata, 81° Ndongala, 83° Pozuelo)

Chelsea-Bate Borisov 3-1 (2°, 8°, 54° Loftus-Cheek; 80° Rios)

E. Francoforte-Apollon 2-0 (13° Kostic, 32° Haller)

Jablonec-Astana 1-1 (4° Povazanec; 11° Pedro Henrique)

Marsiglia-Lazio 1-3 (87° Payet; 10° Wallace, 59° Caicedo, 90° Marusic)

Paok-MOL Vidi 0-2 (12° Huszti, 45° Stopira)

Glasgow Rangers-Spartak Mosca 0-0

Rennes-Dinamo Kiev 1-2 (41° Grenier; 21° Kedziora, 89° Buyalskyy)

Sarpsborg-Malmo 1-1 (86° Halvorsen; 79° Vindheim)

Siviglia-Akhisar Belediye 6-0 (7° Mesa, 9° Sarabia, 35° Aut. Lukac, 50° Muriel, 60° Promes, 67° Mercado))

Standard Liegi-Krasnodar 2-1 (47° Emond, 90° Laifis; 39° Ari)

Villarreal-Rapid Vienna 5-0 (26° Fonrnals, 30°, 45° Ekambi, 63° Raba, 85° Moreno)