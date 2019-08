Europa League, il Vitoria giocherà le gare interne di mercoledì alle 15.50

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella compilazione dei calendari della fase a gironi di Europa League c'è una condizione particolare che va a toccare una delle squadre portoghesi coinvolte. Parliamo del Vitoria Guimaraes, "costretto" dalla UEFA a disputare tutte le proprie partite interne in maniera quasi inedita di mercoledì pomeriggio, con fischio d'avvio alle ore 15.50, a causa dell'incompatibilità geografica con Porto e Braga, sia per quanto concerne gli orari di gioco che per quello che riguarda la vicinanza. Una regola curiosa, che vedrà dunque per tre volte la squadra lusitana giocare da sola in quella fascia.