Europa League, in cinque accedono ai sedicesimi di finale

Sono cinque le squadre che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale dell’Europa League con due turni d’anticipo. Si tratta di Basilea, Espanyol, Siviglia, Celtic (squadra inserita nel girone della Lazio) e Manchester United. Ora per queste cinque ci sarà il compito di mantenere la prima posizione per evitare un sorteggio duro nel prossimo turno.