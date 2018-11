Europa League, l'Arsenal rischia di non giocare col Vorskla

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'Arsenal rischia di non poter giocare, oggi in Europa League. Ieri è stato reso noto che la partita contro il Vorskla si dovrebbe giocare a Kiev. Il club ucraino, però, ha reso noto di non poter garantire di scendere in campo, visti i 320 km di distanza della capitale da Poltava.