Europa League, OM ko in finale. Stampa francese: "Alle lacrime"

L'edizione odierna de L'Equipe e de La Provence dedicano la copertina al ko del Marsiglia in finale di Europa League contro l'Atletico Madrid, peraltro con lo stesso titolo. Il passivo di 3-0 porta la firma di un altro francese, Antoine Griezmanna autore di una doppietta. per la squadra di Garcia - si legge - determinante in negativo l'infortunio di Payet costretto al cambio dopo pochi minuti. Il Mondiale del giocatore, tra l'altro, adesso è a rischio. E per i francesi adesso è solo l'ora "delle lacrime"...