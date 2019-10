Europa League, poker Qarabag al Dudelange. Con il brivido drone

Termina anche l’ultima gara della serata di Europa League. Il Qarabag espugna il campo del Dudelange per 4-1 in una gara che ha vissuto attimi di tensione a causa di un drone con la bandiera dell’Armenia, nazione in conflitto con l’Azerbaigian (per la questione del territori conteso del Nagorno Karabakh) rappresentato in campo proprio dal Qarabag, che aveva portato alla sospensione della gara per circa mezzora a metà del primo tempo quando il risultato era di 2-0 per gli azeri. Tornati in campo gli ospiti segnavano subito il tris e poi nella ripresa calavano il poker. Il gol della bandiera del Dudelange arrivava invece allo scadere del secondo tempo.

Dudelange-Qarabag 1-4 [11' Zoubir (Q), 30' Michel (Q), 37' Richard (Q), 69' Quintana (Q), 90° Bernier (D)] *