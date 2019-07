Europa League, Primo Turno: furia Malmo, solo pari Legia a Gibilterra

© foto di Federico De Luca

Questa sera si sono giocate tante partite per il Primo Turno di Europa League, quarantatré per la precisione. Da segnalare soprattutto le vittorie di squadre più rinomate quali l'Aberdeen, il Malmo (che ha dilagato con sette reti), il Levski Sofia che ha vinto in Slovacchia. C'è anche spazio per qualche sorriso italiano, come quello di Angelo Alessio sulla panchina del Kilmarnock, capace di vincere in Galles. Vince anche il FCSB, o Steaua che dir si voglia, mentre il Legia Varsavia viene fermato, a sorpresa, sul pareggio senza reti dall'Europa FC, squadra decisamente meno quotata del campionato di Gibilterra. Di seguito ecco dunque i risultati di serata.

Pyunik (Arm) - Shkupi (Mkd) 3-3

Ordabasy (Kaz) - Torpedo Kutaisi (Geo) 1-0

Ventspils (Lat) - Teuta (Alb) 3-0

Alashkert (Arm) - Makedonija GP (Mkd) 3-1

AEK Larnaca (Cyp) - Petroclub (Mda) 1-0

Laci (Alb) - Hapoel Beer-Sheva (Isr) 1-1

Narva (Est) - Buducnost (Mne) 0-2

Flora (Est) - Radnicki Nis (Srb) 2-0

KuPS (Fin) - Vitebsk (Blr) 2-0

Sabail (Aze) - Universitatea Craiova (Rou) 2-3

Balzan (Mlt) - Domzale (Slo) 3-4

Riteriai (Ltu) - Klaksvik (Fai) 1-1

Ruzomberok (Svk) - Levski Sofia (Bul) 0-2

Akademija Pandev (Mkd) - Zrinjski Mostar (Bih) 0-3

Brann (Nor) - Shamrock Rovers (Irl) 2-2

Brondby (Den) - Inter Turku (Fin) 4-1

Crusaders (Nir) - B36 Torshavn (Fai) 2-0

Debrecen (Hun) - Kukesi (Alb) 3-0

Dinamo Tbilisi (Geo) - UE Engordany (And) 6-0

FK Liepaja (Lat) - Dinamo Minsk (Blr) 1-1

Kauno Zalgiris (Ltu) - Apollon Limassol (Cyp) 0-2

Maccabi Haifa (Isr) - Mura (Slo) 2-0

Malmo (Swe) - Ballymena (Nir) 7-0

Molde (Nor) - KR Reykjavik (Ice) 7-1

Radnik Bijeljina (Bih) - Spartak Trnava (Svk) 2-0

Shakhter Soligorsk (Blr) - Hibernians (Mlt) 1-0

Speranta Nisporeni (Mda) - Neftci Baku (Aze) 0-3

Fola Esch (Lux) - Chikhura (Geo) 1-2

Connah's Quay (Wal) - Kilmarnock (Sco) 1-2

Olimpija Lubiana (Slo) - RFS (Lat) 2-3

Cukaricki (Srb) - Banants (Arm) 3-0

Dunajska Streda (Svk) - Cracovia (Pol) 1-1

Europa FC (Gib) - Legia Varsavia (Pol) 0-0

FCSB (Rou) - Milsami (Mda) 2-0

Zeta (Mne) - MOL Vidi (Hun) 1-5

Aberdeen (Sco) - Rovaniemi (Fin) 2-1

Cliftonville (Nir) - Haugesund (Nor) 0-1

Cork City (Irl) - Niedercorn (Lux) 0-2

St. Patricks (Irl) - Norrkoping (Swe) 0-2

Honved (Hun) - Zalgiris Kaunas (Ltu) 3-1

Siroki Brijeg (Bih) - Kairat Almaty (Kaz) 1-2

Breidablik (Ice) - Vaduz (Lie) 0-0

Stjarnan (Ice) - Levadia Tallinn (Est) 2-1