Europa League, Primo Turno: impresa del Gzira di Tedesco a Spalato

Si sono concluse le tante partite in programma oggi nel fitto calendario del Primo Turno di Europa League, di cui si giocavano le partite di ritorno. Da sottolineare, anche se non c'erano squadre italiane, un'impresa che porta con sé i colori del nostro tricolore: quella dei maltesi dello Gzira, allenati dall'italiano Giovanni Tedesco e capaci di ribaltare la sconfitta interna dell'andata andando a vincere 1-3 al Poljud, casa dell'Hajduk, all'ultimo istante del recupero. Male invece il Kilmarnock allenato da un altro italiano quale Angelo Alessio: gli scozzesi hanno gettato al vento il vantaggio dei primi 90', perdendo in casa coi gallesi del Connah's Quay e facendosi così eliminare. Capitolo dedicato ad altre squadre più illustri: il Brondby avanza rischiando in Finlandia, mentre non faticano altrettanto Rangers (con doppietta dell'intramontabile Defoe), Aberdeen, Malmo, Levski Sofia e FCSB (Steaua Bucarest). Il Legia rimedia al pareggio di Gibilterra travolgendo in casa l'Europa FC, e da sottolineare anche la rimonta dell'Olimpija Lubiana in Lettonia. Di seguito ecco dunque tutti i risultati di serata, con in grassetto le squadre qualificate e tra parentesi il punteggio aggregato dopo le due partite.

Tobol (Kaz) - Jeunesse Esch (Lux) 1-1 (1-1)

Kairat Almaty (Kaz) - Siroki Brijeg (Bih) 2-1 (4-2)

Makedonija GP (Mkd) - Alashkert (Arm) 0-3 (1-6)

Teuta (Alb) - Ventspils (Lat) 1-0 (1-3)

Inter Turku (Fin) - Brondby (Den) 2-0 (3-4)

Levadia Tallinn (Est) - Stjarnan (Ice) 3-2 dts (4-4)

RFS (Lat) - Olimpija Lubiana (Slo) 0-2 (3-4)

Rovaniemi (Fin) - Aberdeen (Sco) 1-2 (2-4)

Dinamo Minsk (Blr) - FK Liepaja (Lat) 1-2 (2-3)

Levski Sofia (Bul) - Ruzomberok (Svk) 2-0 (4-0)

Apollon Limassol (Cyp) - Kauno Zalgiris (Ltu) 4-0 (6-0)

Cracovia (Pol) - Dunajska Streda (Svk) 2-2 dts (3-3)

Haugesund (Nor) - Cliftonville (Nir) 5-1 (6-1)

Milsami (Mda) - FCSB (Rou) 1-2 (1-4)

Neftci Baku (Aze) - Speranta Nisporeni (Mda) 6-0 (9-0)

Petroclub (Mda) - AEK Larnaca (Cyp) 0-1 (0-2)

Torpedo Kutaisi (Geo) - Ordabasy (Kaz) 0-2 (0-3)

Vaduz (Lie) - Breidablik (Ice) 2-1 (2-1)

Zalgiris (Ltu) - Honved (Hun) 1-1 (2-4)

Zrinjski Mostar (Bih) - Akademija Pandev (Mkd) 3-0 (6-0)

Hapoel Beer-Sheva (Isr) - Laci (Alb) 1-0 (2-1)

Progres Niedercorn (Lux) - Cork City (Irl) 1-2 (3-2)

UE Engordany (And) - Dinamo Tbilisi (Geo) 0-1 (0-7)

B36 Torshavn (Fai) - Crusaders (Nir) 2-3 (2-5)

Hajduk Spalato (Cro) - Gzira (Mlt) 1-3 (3-3)

Hibernians (Mlt) - Shakhter Soligorsk (Blr) 0-1 (0-2)

Kukesi (Alb) - Debrecen (Hun) 1-1 (1-4)

MOL Fehervar (Hun) - Zeta Golubovci (Mne) 0-0 (5-1)

Mura (Slo) - Maccabi Haifa (Isr) 2-3 (2-5)

Norrkoping (Swe) - St. Patrick's (Irl) 2-1 (4-1)

Shkupi (Mkd) - Pyunik (Arm) 1-2 (4-5)

Vitebsk (Blr) - KuPS (Fin) 1-1 (1-3)

Ballymena (Nir) - Malmo (Swe) 0-4 (0-11)

Buducnost (Mne) - Narva (Est) 4-1 (6-1)

Domzale (Slo) - Balzan (Mlt) 1-0 (5-3)

Kilmarnock (Sco) - Connah's Quay (Wal) 0-2 (2-3)

Radnicki Nis (Srb) - Flora Tallinn (Est) 2-2 (2-4)

Glasgow Rangers (Sco) - St Josephs (Gib) 6-0 (10-0)

Spartak Trnava (Svk) - Radnik Bijeljina (Bih) 2-0 [5-2 dcr] (2-2)

KR Reykjavik (Ice) - Molde (Nor) 0-0 (1-7)

Legia Varsavia (Pol) - Europa FC (Gib) 3-0 (3-0)

Shamrock Rovers (Irl) - Brann (Nor) 2-1 (4-3)