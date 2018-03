Europa League, quarti di finale - Arsenal, dopo il Milan ecco il CSKA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Superato il Milan, per l'Arsenal l'ostacolo nei quarti di finale di Europa League si chiama CSKA Mosca. Subito un precedente negativo per i Gunners, che proprio contro una squadra russa (lo Spartak Mosca nella stagione '82-'83) ha subito la sconfitta più pesante nella competizione: ko 5-2 nel ritorno del primo turno (sconfitta complessiva per 8-4). Inoltre, la squadra attualmente allenata da Wenger non ha mai vinto nelle ultime quattro trasferte in Russia dove ha perso tre volte. Non sorride nemmeno l'ultimo precedente del CSKA contro una squadra inglese, visti i due ko subito nel girone di questa Champions contro il Manchester United.

SITUAZIONE IN CAMPIONATO

- Arsenal: 6° posto in classifica (48 punti in 30 gare)

- CSKA Mosca: 3° posto in classifica (41 punti in 22 gare)

CALENDARIO

- Andata 5/4/2018: Arsenal-CSKA Mosca

- Ritorno 12/4/2018: CSKA Mosca-Arsenal

FORMAZIONE TIPO

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck.

CSKA Mosca (3-5-2): Akinfeev; Ignasevich, V. Berezutski, A. Berezutski; Mario Fernandes, Wernbloom, Natcho, Golovin, Dzagoev; Musa, Vitinho.