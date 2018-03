Europa League, quarti di finale - La sfida inedita tra Lipsia e Marsiglia

I quarti di finale di Europa League propongono, tra le altre, la sfida inedita tra Lipsia e Marsiglia. Mai infatti le due squadre si erano affrontate in competizioni Uefa. Restando agli scontro contro squadre francesi, in questa stagione il Lipsia ha conquistato quattro punti contro il Monaco (rivale di Ligue 1 del Marsiglia), nella fase a gironi di questa edizione di Champions League in virtù dell’1-1 in Germania e del 4-1 maturato nel primo tempo del ritorno in Francia. Dall'altra parte, il Marsiglia ha vinto appena una volta in otto trasferte in Germania.

SITUAZIONE IN CAMPIONATO

- Lipsia: 6° posto in classifica (40 punti in 26 gare)

- Marsiglia: 3° posto in classifica (59 punti in 29 gare)

CALENDARIO

- Andata 5/4/2018: Lipsia-Marsiglia

- Ritorno 12/4/2018: Marsiglia-Lipsia

FORMAZIONE TIPO

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban, Bernardo; Forsberg, Keita, Kampl, Bruma; Augstin, Werner. All. Ralph Hasenhuttl

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakal, Rolando, Rami, Amavi; Luiz Gustavo, Lopez; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.