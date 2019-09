Europa League, risultati delle 18,55: tris Arsenal in Germania, spagnole ok

Si sono concluse le partite delle ore 18,55 in Europa League. Oltre al ko della Lazio, di cui vi stiamo ampiamente raccontando, da segnalare soprattutto il tris dell'Arsenal a Francoforte, in casa dell'Eintracht. Bene anche le spagnole: Getafe e Siviglia vincono entrambe le loro partite. Il PSV batte di misura lo Sporting, mentre finisce pari tra Rennes e Celtic.

APOEL - Dudelange 3-4 [36' e 82' Sinani (D), 51' Bernier (D), 54' e 58' Pavlovic (A), 56' rig. De Vincenti (A), 72' Stolz (D)]

Basilea-Krasnodar 5-0 [9' e 40' Bua, 52' Zuffi, 55' aut. Vilhena, 79' Okafor]

Cluj - Lazio 2-1 [25' Bastos (L), 41' rig. Deac (C), 75' Omrani (C)]

Dinamo Kiev - Malmo 1-0 [84' Buyalskyy]

Copenhagen - Lugano 1-0 [50' Santos]

Eintracht - Arsenal 0-3 [38' Willock, 85' Saka, 88' Aubameyang]

Getafe - Trabzonspor 1-0 [18' Angel]

LASK - Rosenborg 1-0 [45'+3' Holland]

PSV - Sporting 3-2 [19' Malen (P), 25' aut. Coates (P), 38' rig. Fernandes (S), 48' Baumgartl (P), 82' Mendes (S)]

Qarabag - Siviglia 0-3 [62' Chicharito Hernandez, 78' El Haddadi, 85' Torres]

Rennes - Celtic 1-1 [38' rig. Niang (R), 59' rig. Christie (C)]

Standard Liegi - Vitoria Guimaraes 2-0 [66' aut. Hanin, 91' M'Poku]