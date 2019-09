Europa League, Roma-Basaksehir: turnover per Fonseca

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parte dall'Olimpico la campagna europea della Roma. Lo scenario non è quello delle stagioni più recenti, ma è ugualmente intrigante: l'Europa League non ha di certo l'appeal della Champions, ma può essere l'occasione per dare una dimensione sin da subito internazionale al nuovo corso di Fonseca. La sfida con il Basaksehir è a suo modo storica: per la prima volta in assoluto il club di Istanbul affronterà una squadra italiana in competizioni internazionali. Sempre a proposito di storia, i capitolini vantano un'ottima tradizione europea contro formazioni turche: il bilancio è di tre vittorie e un pareggio. Il diktat è non snobbare una competizione che negli ultimi anni ha acquisito sempre più prestigio. Un rischio che la Roma non sembra correre, almeno stando alle parole di Fonseca, che alla vigilia ha detto: "Abbiamo l'obiettivo di superare il girone, vogliamo andare il più lontano possibile e partecipiamo con ambizione". Guai, però, a sottovalutare l'impegno: il Basaksehir è vice-campione turco e ha raccolto sette punti negli ultimi tre impegni in campionato.

COME ARRIVA LA ROMA - Possibile avvicendamento tra i pali: potrebbe riposare Pau Lopez in favore di Mirante. Il turnover non dovrebbe riguardare soltanto la porta: per la destra resta in pole Florenzi, ma Santon è una pista viva. Sulla corsia opposta Spinazzola sembra in vantaggio su Kolarov. In mezzo si contendono due maglie Fazio, Juan Jesus e Mancini. Capitolo centrocampo: salgono le quotazioni di Diawara per lo slot accanto a uno tra Cristante e Veretout. Zaniolo farà presumibilmente da raccordo alle spalle di Dzeko, con il rifornimento sugli esterni di Kluivert (in rampa di lancio dopo il gol ritrovato con il Sassuolo) e Mkhitaryan. Leggermente più defilato Pastore, che rimane però in corsa.

COME ARRIVA L'ISTANBUL BASAKSEHIR - Buruk è costretto a rinunciare a Robinho, rimasto in Turchia per un problema fisico. Sale la candidatura di Arda Turan per sostituire il brasiliano, a completamento della trequarti condivisa con Visca e Aleksic, alle spalle di Crivelli. Caicara e l'esperto Clichy avranno il compito di sigillare la coppia centrale Skrtel-Epureanu, mentre Tekdemir dovrebbe agire al fianco di Topal.