Europa League, Secondo Turno: le grandi vincono. Non bene le olandesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo il Torino: questa sera erano infatti in programma molte altre partite nell'andata del Secondo Turno di Qualificazione alla prossima Europa League. Tra le varie, si segnalano soprattutto i risultati delle squadre che rappresentano i top campionati europei: l'Eintracht vince in Estonia con qualche fatica, così come lo Strasburgo che va sotto ma ribalta il Maccabi Haifa, anche meglio Wolves ed Espanyol. Bene anche i Rangers e il FCSB, ma soprattutto il Genk che travolge sotto sei reti il Viitorul di Hagi, mentre non indimenticabili le prove delle olandesi: deludenti pareggi interni, rispettivamente con Zrinjski e Hacken (due avversarie non proprio irresistibili) di Utrecht e AZ Alkmaar.

Pyunik (Arm) - Jablonec (Cze) 2-1

Ventspils (Lat) - Gzira (Mlt) 4-0

Gabala (Aze) - Dinamo Tbilisi (Geo) 0-2

AEK Larnaca (Cyp) - Levski Sofia (Bul) 3-0

Partizani Tirana (Alb) - Sheriff Tiraspol (Mda) 0-1

Utrecht (Ned) - Zrinjski Mostar (Bih) 1-1

Chikhura (Geo) - Aberdeen (Sco) 1-1

Honved (Hun) - Universitatea Craiova (Rou) 0-0

Alashkert (Arm) - FCSB (Rou) 0-3

Arsenal Tula (Rus) - Neftci Baku (Aze) 0-1

Flora Tallinn (Est) - Eintracht Francoforte (Ger) 1-2

Haugesund (Nor) - Sturm Graz (Aut) 2-0

Lechia Gdansk (Pol) - Brondby (Den) 2-1

Mlada Boleslav (Cze) - Ordabasy (Kaz) 1-1

Molde (Nor) - Cukaricki (Srb) 0-0

Shakhter Soligorsk (Blr) - Esbjerg (Den) 2-0

Yeni Malatyaspor (Tur) - Olimpija Lubiana (Slo) 2-2

Connah's Quay (Wal) - Partizan (Srb) 0-1

CSKA Sofia (Bul) - Osijek (Cro) 1-0

Hapoel Beer-Sheva (Isr) - Kairat Almaty (Kaz) 2-0

Lokomotiv Plovdiv (Bul) - Spartak Trnava (Svk) 2-0

MOL Fehervar (Hun) - Vaduz (Lie) 1-0

Norrkoping (Swe) - FK Liepaja (Lat) 2-0

Piast (Pol) - Riga FC (Lat) 3-2

Lucerna (Sui) - Klaksvik (Fai) 1-0

AZ Alkmaar (Ned) - Hacken (Swe) 0-0

Aris Salonicco (Gre) - AEL Limassol (Cyp) 0-0

Dunajska Streda (Svk) - Atromitos (Gre) 1-2

Gent (Bel) - Viitorul Constanta (Rou) 6-3

Jeunesse Esch (Lux) - Vitoria Guimaraes (Por) 0-1

Buducnost (Mne) - Zorya Luhansk (Ukr) 1-3

Domzale (Slo) - Malmo (Swe) 2-2

Rangers (Sco) - Progres Niedercorn (Lux) 2-0

RC Strasburgo (Fra) - Maccabi Haifa (Isr) 3-1

Wolverhampton (Eng) - Crusaders (Nir) 2-0

Espanyol (Esp) - Stjarnan (Ice) 4-0

Legia Varsavia (Pol) - KuPS (Fin) 1-0

Shamrock Rovers (Irl) - Apollon Limassol (Cyp) 2-1

Torino (Ita) - Debrecen (Hun) 3-0

Valur (Ice) - Ludogorets (Bul) 1-1