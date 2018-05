Europa League, tanto equilibrio e un solo gol dopo i primi 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grande equilibrio nei primi tempi delle semifinali di Europa League: zero a zero nella sfida tra Olympique Marsiglia e Salisburgo, coi francesi in vantaggio in virtù del risultato d'andata, mentre l'Atletico Madrid ha sbloccato proprio in extremis il risultato nella sfida contro l'Arsenal, grazie al solito Diego Costa. Da segnalare anche il gravissimo infortunio a Koscielny, capitano della formazione inglese, vittima di una probabile rottura del tendine d'Achille.