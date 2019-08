Europa League, terzo turno: manita Eintracht, tris Espanyol con dedica

Esaurito anche l'ultimo ciclo di partite valevoli per il terzo turno d'andata delle qualificazioni alla prossima Europa League. Detto del Torino , ci sono altri risultati degni di menzione. Tra le big va sul liscio l'Eintracht, che vince con cinque gol di scarto in Liechtenstein e l'Espanyol che, nel decimo anniversario dalla scomparsa di Jarque, dedica una bella vittoria a Lucerna all'indimenticato capitano. Ok anche i Rangers di Gerrard che vincono in Danimarca, mentre i loro connazionali dell'Aberdeen cadono a Fiume. Non bene il Legia, che pareggia senza gol in casa con l'Atromitos. Di seguito ecco dunque tutti i risultati mancanti.

Sarajevo (Bih) - BATE Borisov (Blr) 1-2

Dudelange (Lux) - Kalju (Est) 3-1

Midtjylland (Den) - Rangers (Sco) 2-4

Norrkoping (Swe) - Hapoel Beer-Sheva (Isr) 1-1

Rijeka (Cro) - Aberdeen (Sco) 2-0

Austria Vienna (Aut) - Apollon Limassol (Cyp) 1-2

FCSB (Rou) - Mlada Boleslav (Cze) 0-0

Vaduz (Lie) - Eintracht Francoforte (Ger) 0-5

Legia Varsavia (Pol) - Atromitos (Gre) 0-0

Lucerna (Sui) - Espanyol (Esp) 0-3

Partizan (Srb) - Malatyaspor (Tur) 3-1

Torino (Ita) - Shakhtyor Soligorsk (Blr) 5-0