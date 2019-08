Continuano le sfide di Europa League del terzo turno preliminare: nessun problema per il Ludogorets che rifila una manita al TNS, squadra gallese. In campo anche il Maccabi Tel-Aviv, ma la qualificazione si complica dopo la sconfitta per 2-1 contro il Suduva. In scioltezza anche il Feyenoord, 4-0 contro la Dinamo Tbilisi. Sconfitta di misura per il Viktoria Plzen contro l'Antwerp, ma la qualificazione è ancora aperta.

I risultati di oggi 8 agosto:

FC Astana-Valletta 5-1

AEK Larnaca-Gent 1-1

Pyunik-Wolverhampton 0-4

Sparta Praga-Trabzonspor 2-2

Craiova-AEK 0-2

Brondby-Braga 2-4

Ludogorets-TNS 5-0

Maccabi Tel-Aviv-Suduva 1-2

CSKA Sofia-Zorya 1-1

Lokomotiv Plovdiv-Strasburgo 0-1

Feyenoord-Dinamo Tbilisi 4-0

Antwerp-Viktoria Plzen 1-0