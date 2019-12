Nessun italiano nella squadra ideale dell'ultimo turno di Europa League, ma un ex rappresentante della Serie A, ossia Vlad Belec, ex Inter e Carpi, oggi a Cipro a difendere i pali dell'APOEL. Presente anche Gnagnon, autore delle due reti che hanno affossato la Lazio. Questo l'undici scelto (4-3-3): Belec (APOEL); Young (Manchester United), Gnagnon (Rennes), Trauner (LASK), Clichy (Basaksehir); Saka (Arsenal), Bezus (Gent), Mata (Manchester United), Asano (Partizan); Diogo Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United).

🔝 This week's top performers 😍 ⁣

⁣⚽️ How many would make your group stage dream team? 🤔#UEL | @FedExEurope

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2019