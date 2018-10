Europa League, Welbeck trascina l'Arsenal: i risultati delle 18.55

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tante vittorie esterne in Europa League, al termine delle gare delle 18.55. A vincere in trasferta non è soltanto il Betis, che espugna San Siro: colpi esterni anche per l'Arsenal a Lisbona e la Dinamo Zagabria a Trnava. Ecco tutti i risultati.

AEK Larnaca-Ludogorets 1-1 (25' Larena; 7' Lukoki)

Anderlecht-Fenerbahçe 2-2 (35' e 50' Bakkali; 53' Frey, 57' Kaldirim)

Dudelange-Olympiacos 0-2 (66' Torosidis, 81' Fortounis)

Copenaghen-Slavia Praga 0-1 (46' Matousek)

Milan-Betis 1-2 (84' Cutrone ; 30' Sanabria, 54' Lo Celso)

Qarabag-Vorskla 0-1 (48' Kulach)

RB Lipsia-Celtic 2-0 (31' Cunha, 35' Bruma)

Salisburgo-Rosenborg 3-0 (34' e 59' Dabbur, 53' Wolf)

Sporting Lisbona-Arsenal 0-1 (77' Welbeck)

Trnava-Dinamo Zagabria 1-2 (32' Ghorbani; 65' Gavranovic, 77' Orsic)

Zenit-Bordeaux 2-1 (41' Dzyuba, 85' Kuzyayev; 26' Briand)

Zurigo-Bayer Leverkusen 3-2 (45' Marchesano, 59' Domgjoni, 78' Odey; 50' e 54' Bellarabi)