Europa League, Zenit epico: ribalta lo 0-4 dell'andata e va ai playoff

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rimonta epica dello Zenit, che strappa clamorosamente la qualificazione ai playoff di Europa League dalle mani della Dinamo Minsk. Dopo l'umiliante 0-4 subito in Bielorussia, la squadra di Sergej Semak ribalta la qualificazione davanti al proprio pubblico, per giunta in inferiorità numerica dal 72' per espulsione di Paredes. Proprio l'argentino aveva aperto le marcature dopo 22'. Nella ripresa Noboa aumenta le speranze al 66' e Dzyuba fa due reti nel giro di tre minuti (75' e 79') mandando la partita clamorosamente ai supplementari. Nell'extra-time Yahaya segna la rete del 4-1 che qualifica di fatto la Dinamo. Lo Zenit, con poco più di venti minuti da giocare e un uomo in meno deve fare due gol. Sembra impossibile e invece i pietroburghesi ne segnano quattro, di reti: Driussi, Dzyuba su rigore e doppietta di Mak. Il finale è un incredibile 8-1. Ai playoff lo Zenit incontrerà i norvegesi del Molde, che hanno eliminato gli scozzesi dell'Hibernian.