© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tutto pronto al San Marino Stadium di Serravalle per la sfida dell'Europeo Under 21 tra Francia e Croazia. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo alle 21:

Francia U21 (4-4-1-1): Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr; Thuram, Reine-Adelaide, Tousart, Ikoné; Ntcham; Dembelé. Ct: Ripoll.

Croazia U21 (4-3-3): Posavec; Borevkovic, Uremovic, Katic, Sosa; Moro, Sunjic, Vlasic; Ivanusec, Jakolis, Muric. Ct: Gracan.