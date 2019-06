Europei U21, le formazioni di Serbia-Austria: dal 1' Lukic e Milenkovic

© foto di Federico De Luca

È tutto pronto al Nereo Rocco di Trieste per la sfida valida per l'Europeo Under 21 tra Serbia e Austria. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo dalle 18:30:

Serbia (4-3-3): Radunovic; Gajic, Milenkovic, Jovanovic, Bogosavac; Lukic, Masovic, Pantic; Zivkovic, Jovic, Radonjic. Ct: Djorovic.

Austria (4-2-3-1): Schlager; Ingolitsch, Danso, Posch, Ullman; Lienhart, Ljubic; Horvath, Schlager, Wolf; Honsak. Ct: Gregoritsch.

Dal 1', dunque, i due italiani Milenkovic (Fiorentina) e Lukic (Torino).