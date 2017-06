Europei U21, Repubblica Ceca-Danimarca: le formazioni ufficiali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre a Germania-Italia, questa sera è in programma anche Repubblica Ceca-Danimarca per il Girone C dell'Europeo Under 21. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

REP. CECA (4-2-3-1): Zima; Havel, Luftner, Simic, Holzer; Soucek, Hasek; Cernek, Travnik, Jantko; Schick.

DANIMARCA (4-4-2): Hojbjerg; Pedersen, Banggaard, Maxso, Kristensen; Jensen, Norgaard, Christensen, Hjulsager; Andersen, Zohore.