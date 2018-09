Europei Under 21, la Spagna si qualifica alla fase finale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Spagna è la seconda squadra qualificata agli Europei Under 21 che si terranno in Italia (che accede di diritto alla fase finale) e San Marino dal 16 a 30 giugno 2019. Gli iberici hanno strappato il pass con tre turni d'anticipo, vincendo l'ultima partita per 3-0 contro l'Albania.