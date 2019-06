Europeo U21, Francia-Croazia 1-0. Decide Dembele. Guai per l'Italia

© foto di Imago/Image Sport

Finisce con la vittoria della Francia sulla Croazia per 1-0 il match delle 21 dell'Europeo Under21 in corso di svolgimento nel nostro paese. Decide il gol all'8' di Dembele che regala i tre punti alla formazione transalpina che permettono l'aggancio alla Romania con sei punti in vetta al Girone C.

Un risultato, quello dei Bleus, che crea problemi anche all'Italia di Luigi Di Biagio che per approdare alle semifinali (passano le prime dei tre giorni più la miglior seconda) dovrà vincere contro il Belgio e sperare nei risultati delle altre formazioni per passare il turno.