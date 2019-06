Europeo U21, Spagna-Polonia le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In contemporanea alla sfida tra Italia e Belgio, è in programma alle 21 l'altra gara del girone Spagna-Polonia. La nazionale spagnola scenderà in campo con un 4-2-3-1 con Olmo, Ceballos e Fornals alle spalle di Oyarzabal mentre i polacchi risponderanno con un un 5-4-1 e Buksa unica punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Martín Aguirregabiria, Nuñez, Jorge Meré, Aaron Martin; Fabian Ruiz, Marc Roca; Olmo, Ceballos e Fornals; Oyarzabal.

POLONIA (5-4-1): Grabara; Pestka, Bielik, Wieteska, Fila, Gumny; Szymański, Żurkowski, Dziczek, Michalak; Buksa.