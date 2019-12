Eurorivali - Leverkusen in gran forma, l'Atlético non sa segnare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus troverà un Bayer Leverkusen che oltre ad essere ben più motivato dei bianconeri, è anche in buono stato di forma. Secondo successo consecutivo in campionato, 10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite. Le "aspirine" hanno un punto in meno di un Atlético Madrid reduce dall'ennesimo pareggio in Liga, il quarto a reti inviolate. Lokomotiv Mosca, infine, in caduta libera: già fuori dalla Champions e anche dall'Europa League, perde la seconda gara consecutiva in campionato e lo fa in malo modo, scivolando al terzo posto in classifica.

Leverkusen-Schalke 2-1 - 15' e 81' Alario (L), 82' Raman (S)

Villarreal-Atlético Madrid 0-0

Arsenal Tula-Lokomotiv Mosca 4-0 - 48' Gorbatenko, 63' Lutsenko, 78' Lutsenko, 83' Causic