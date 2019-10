© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola in campo senza difensori centrali in campo. Sta succedendo in questi minuti, nella sfida contro il Crystal Palace da poco iniziata: il tecnico catalano ha mandato il Manchester City con una formazione che definire iper-offensiva è quasi un eufemismo. Difesa a quattro con Cancelo e Mendy terzini, Fernandinho e Rodri centrali arretrati. Centrocampo a tre De Bruyne-Gundogan-David Silva; in attacco Bernardo Silva, Jesus e Sterling.