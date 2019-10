Prematura eliminazione dello Shakhtar Donetsk in Coppa d'Ucraina per mano della Dinamo Kiev. Risultato che sorprende, considerato che gli eurorivali dell'Atalanta hanno vinto le ultime quattro edizioni del torneo. L'incontro, valido per gli ottavi di finale, è stato deciso ai tempi supplementari: vantaggio Dinamo firmato Sydorchuk, pari al 92' di Stepanenko ma ai supplementari Popov decide la qualificazione.