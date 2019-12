Eurorivali - Shakhtar, tris nel derby all'Olimpik in attesa dell'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dell'Atalanta nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ha vinto l'anticipo del 17° turno nel derby contro l'Olimpik Donetsk, sebbene entrambe le squadre abbiano lasciato la propria città d'origine. La squadra di Luis Castro ha vinto 3-0 con le reti di Matviyenko, Marlos e Ismaily. In classifica i "minatori" dominano con 15 vittorie e 2 pareggi in 17 partite e vantaggio di 14 punti sulla Dinamo Kiev.