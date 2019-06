© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importantissimo successo per la Danimarca Under 21, che riapre il discorso qualificazione battendo l'Austria nello scontro appena terminato a Udine: gli scandinavi, guidati da Maehle, battono 3-1 la formazione austriaca, che aveva anche avuto la palla per portarsi in vantaggio al 71', sbagliando però con Baumgartner il rigore del 2-1. La seconda rete di Maehle e il tris di Skov hanno invece consegnato il successo alla squadra di Frederiksen. In classifica ora le due formazioni sono appaiate a tre punti.