Intervistato da Sport Witness, Renato Velasco ha commentato così le voci sul suo assistito Richarlison e l'interesse del Liverpool: "Il mio incontro con Klopp non aveva niente a che fare con Richarlison. Sono anche l'agente di Noah Weisshaupt del Friburgo, il cui padre è amico di Klopp perché hanno giocato insieme. Non si vedevano da tanto tempo e io sono stato a casa sua solamente per questo. Chi ha parlato di Liverpool nel futuro di Richarlison dopo questo meeting ha scambiato una cosa per un'altra".