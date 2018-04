Everton, Allardyce: "Abbiamo dominato, Walcott ha cambiato la partita"

Dopo la vittoria per 1-0 sul Newcastle al Goodison Park, il tecnico dell'Everton Sam Allardyce ha commentato così la partita in conferenza stampa: "Abbiamo dominato la gara e secondo me c'era soltanto una squadra che poteva vincere il match anche se i nostri avversari avevano vinto le ultime quattro. Siamo saliti in classifica, ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Walcott è stato l'uomo che ha cambiato la partita".