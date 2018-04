Everton, Allardyce conferma: "Resterò anche la prossima stagione"

Sam Allardyce resterà sulla panchina dell'Everton anche la prossima stagione. Lo ha dichiarato lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Abbiamo discusso dei piani per la prossima stagione con Farhad Moshiri (l'azionista di maggioranza, ndr). E per chiarire sì, resto). 64 anni a ottobre, Allardyce siede sulla panchina dei Toffees dal 30 novembre.