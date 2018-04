Everton, Allardyce contro Rooney: "Tutti possono essere sostituiti"

Dopo il pareggio per 0-0 nel derby del Merseyside contro il Liverpool, il tecnico dell'Everton Sam Allardyce ha commentato la reazione di Wayne Rooney al momento della sostituzione. L'attaccante infatti si è rifiutato di dare la mano all'allenatore e le telecamere hanno colto qualche insulto nei confronti del manager: "Avevamo bisogno di più gamba e ritmo, Gueye lo ha fatto per tutta la mezzora che è stato in campo. Nessuno è così grande da non poter essere sostituito, lui era arrabbiato e su questo non ci sono dubbi, ma ho deciso di andare all'attacco. Devi fare la scelta migliore per la squadra quando sei l'allenatore".