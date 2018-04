Everton, Allardyce: "Prestazione eccellente ma l'Huddersfield si salverà"

Dopo il successo per 2-0 ottenuto in casa dell'Huddersfield, il tecnico dell'Everton Sam Allardyce ha detto: "E 'stata una prestazione eccellente, l'Huddersfield in casa è sempre stato forte e stava cercando la salvezza battendoci, ma siamo troppo bravi per loro. Abbiamo perso delle occasione, il che significa che non ci siamo sentiti più a nostro agio, è una bella vittoria e siamo a 11 punti conquistati in sei partite, stiamo salendo in alto e stiamo finendo con forza la stagione. Abbiamo svoltato e stiamo migliorando in ogni reparto ma sono certo che l'Hoddersfield si salverà".