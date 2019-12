© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Negli ultimi giorni si è parlato molto in Inghilterra di un'offerta da 70 milioni del Manchester United per Richarlison. Tuttavia è arrivato subito il no dell'Everton e secondo quanto riporta il Sun on Sunday i Toffees respingeranno ogni tipo di offerta su richiesta del nuovo tecnico Carlo Ancelotti, che vuole trattenere il giocatore.