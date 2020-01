© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton uscito sconfitto dalla sfida contro il Manchester City, ha parlato nel post-partita ai microfoni del club: "Siamo andati vicini al pareggio fino alla fine, ma onestamente il Manchester City ha giocato una grande gara. Non sono contento del primo tempo, eravamo troppo timidi pure se ovviamente è stato anche per merito degli avversari. Nel secondo abbiamo giocato bene, mostrando un buono spirito. Ma il City ha meritato la vittoria. Può succedere di perdere qui (ride, ndr), ma ora è tempo di pensare alla prossima contro il Liverpool, anche quella molto difficile. Abbiamo bisogno di tempo e di allenarci. Bisogna dare un occhio al calendario ma per fortuna dopo il Liverpool un po' di tempo lo avremo":