Everton, Ancelotti: "Col Manchester City siamo stati troppo timidi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti ha analizzato la sconfitta del suo Everton contro il Manchester City, il primo ko dei Toffees sotto la sua guida: "Non ho un'opinione positiva sul primo tempo. Siamo stati troppo timidi e lenti in difesa. L'obiettivo era quello di fare possesso proprio in quel reparto e di trovare soluzioni offensive. In questo non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo mostrato più spirito di squadra e più intensità di gioco. Abbiamo segnato e abbiamo cercato il pareggio. Ho visto buone cose nel secondo tempo".