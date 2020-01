© foto di J.M.Colomo

Per Carlo Ancelotti James Rodriguez è un chiodo fisso. Dopo averlo lungamente trattato in estate per il Napoli, adesso lo vorrebbe con sé anche all'Everton. Stando a quanto scritto dal Sunday Mirror, il pupillo di Carletto non è nei piani del Real Madrid e potrebbe trasferirsi a Goodison Park inizialmente in prestito. Si dovrebbe poi lavorare al riscatto, con la certezza che Florentino Perez difficilmente aprirà al semplice diritto. Come accaduto con il Napoli.