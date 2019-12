© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' solo questione di tempo: Carlo Ancelotti è pronto a diventare il nuovo allenatore dell'Everton con un contratto fino a giugno 2024. In queste ore, si stanno delineando anche le figure presenti nel suo staff. Ci sarà suo figlio Davide, così come il genero Mino Fulco, col ruolo di nutrizionista. Si unirà allo staff anche il preparatore atletico Francesco Mauri.

Ancelotti, tuttavia, quasi certamente non siederà in panchina nel prossimo match contro l'Arsenal: sarà quella l'ultima partita con Duncan Ferguson, che poi lascerà il posto all'allenatore emiliano.