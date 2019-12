© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport UK, ha parlato pochi minuti prima della sfida contro il Burnley, sua prima gara da tecnico dell’Everton: “Mi sento bene, è una giornata emozionante, la prima partita a Goodison Park. Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, ma la squadra può giocare un buon calcio. Su cosa ho lavorato? Non ho potuto fare molto, abbiamo cercato di introdurre uno stile più offensivo, vediamo come andrà”.