© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima del calcio d'inizio della partita contro il Manchester City, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti ha parlato così: "Sarà una partita fantastica, non sarà semplice ma siamo in un buon momento e possiamo giocarcela. Guardiola è un allenatore incredibile, lo scorso anno ha vinto tutto in Premier: ho parecchio rispetto per lui e ci augureremo tutto il meglio per quest'anno".