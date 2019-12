Everton, Ancelotti solo in tribuna con l'Arsenal: esordirà nel Boxing Day

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Everton scenderà in campo tra pochi minuti contro l'Arsenal, ma nonostante ci sia stato l'annuncio ufficiale qualche minuto fa Carlo Ancelotti sarà soltanto in tribuna a Goodison Park. Confermato, dunque: l'esordio dell'allenatore di Reggiolo sarà nel Boxing Day contro il Burnley, oggi in panchina si siederà ancora Duncan Ferguson, che resterà ai Toffees anche dopo l'arrivo di Carletto come membro del suo staff tecnico.