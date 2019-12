Everton, assist di Ferguson ad Ancelotti: "Ottime basi per crescere"

L'Everton ha perso questa sera la sfida contro il Leicester in Carabao Cup, venendo eliminato dalla competizione. In attesa di Carlo Ancelotti, che sarà ufficializzato entro il week end, al termine del match ha parlato l'allenatore Duncan Ferguson: "Sono distrutto e lo stesso posso dire dei giocatori. Nel secondo tempo siamo stati troppo passivi, senza la dovuta aggressività anche se verso la fine siamo usciti. E' dura perché eravamo gli stessi del match del fine settimana, ma dobbiamo rialzarci. Io credo che la squadra abbia grande potenziale, c'è un grande spirito nello spogliatoio e buone basi per costruire il futuro".