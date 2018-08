Everton, Besic in prestito al Middlesbrough. E Bolasie può seguirlo

Un affare è quasi fatto, per l'altro si è già a buon punto. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, il Middlesbrough ha trovato l'accordo con l'Everton per il prestito di Mo Besic e sarebbero ben avviato il discorso anche per Yannick Bolasie, che ha già parlato con il manager Tony Pulis. I Tooffees sono pronti a cedere i due calciatori a titolo temporaneo, visto che in Inghilterra resta aperta la finestra dedicata ai prestiti verso le categorie inferiori.