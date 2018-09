Secondo quanto afferma il Times, l'Everton rischia di ricevere alcuni punti di penalizzazione in Premier League dopo la denuncia del Watford a proposito dell'approdo del tecnico Marco Silva sulla panchina dei Toffees. L'indagine sta prendendo in considerazione e-mail, telefonate, messaggi e incontri che rappresenterebbero contatti irregolari per il suo passaggio nella squadra di Liverpool.