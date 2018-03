Everton, cose turche: dopo Cenk Tosun in arrivo anche Ozyakup

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un altro giocatore turco sarebbe vicino al trasferimento all'Everton: si tratta di Oghuzan Ozyakup, 25 anni, centrocampista del Besiktas ed ex compagno di Cenk Tosun, che ha raggiunto in estate i Toffees. Ozyakup è in scadenza di contratto e in passato è stato richiesto da club italiani.